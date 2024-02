Notizie Udinese / Pereyra shock, out anche contro il Cagliari? Le ultime

Un vero e proprio shock quello che sta vivendo in queste ore il centrocampista bianconero Roberto "El Tucu" Pereyra. Ecco tutti i dettagli

Roberto "El Tucu" Pereyra fuori ancora una settimana ? Questa è la sensazione che prevale (in questo momento) a casa Udinese. Il calciatore ancora ieri pomeriggio si è allenato a parte e di conseguenza diventa difficile poter fare affidamento sulle sue capacità. Proprio per questo motivo la squadra continua a pensare ai prossimi incontri .

La situazione

Ieri pomeriggio ancora allenamento a parte per il ragazzo argentino. Una situazione che mina (senza ombra di dubbio) le certezze di una squadra che sta per affrontare una delle sfide più importanti dell'anno. Vedremo se riuscirà ad andare almeno in panchina e poter dire la sua nel finale, ma al momento appare complesso.