News Udinese | Pereyra nella storia: domenica saranno 200 presenze

Nelle ultime settimane il futuro di Pereyra tiene banco nell'ambiente bianconero. Sappiamo benissimo come lo stesso agente abbia aperto le porte ad un possibile rinnovo con la squadra bianconera. Serve trovare un accordo sulle cifre prima che lo possa fare qualche altra squadra. Il sogno del calciatore argentino è quello di giocare ad alti livelli almeno per qualche altra stagione prima del rientro in Argentina. Soprattutto vorrebbe continuare a dire la sua in una società che lotta o milita costantemente nelle coppe europee. Nel frattempo però, Roberto "Tucu" Pereyra è vicino a un traguardo molto importante. L'argentino infatti domenica taglierà il traguardo delle 200 presenze in tutte le competizioni con l'Udinese. L'ex della partita contro la Juventus, grazie a 5 gol e 7 assist nel torneo in corso, può diventare, con una partecipazione attiva, il secondo centrocampista dell'Udinese a prendere parte ad almeno 13 reti in una stagione di Serie A dall'inizio dello scorso decennio, dopo Rodrigo de Paul, 17 nel 2018/19, 13 nel 2019/20 e 18 nel 2020/21).