News Udinese – Per Perez arriva la conferma: ecco quanto starà fuori

Il difensore centrale argentino è stato il migliore nel corso del match di Coppa. Solo che dal giudice sportivo non arrivano notizie positive

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. L'idea è quella di sorprendere e soprattutto fare la differenza sia dentro che fuori dal campo. Dopo una partenza incredibile nella massima serie del calcio italiano con nove risultati utili consecutivi è arrivata una brutta battuta d'arresto in Coppa Italia. Contro un Monza composto principalmente da seconde linee non solo non è arrivata la vittoria nei 90 minuti, ma anche un'eliminazione che potrebbe fare molto male. Nelle ultime ore, inoltre, non arrivano delle belle notizie dal giudice sportivo visto che è stato chiaro ed ha sancito la squalifica per un difensore centrale.

Il giudice sportivo ha commutato una squalifica per una giornata al difensore centrale argentino Nehuen Perez. Questa vale, però, solo per la Coppa nazionale per via di una somma d'ammonizioni (la prima contro la Feralpisalò e la seconda proprio mercoledì sera). Adesso il difensore (come il resto della squadra) non potrà vedere il trofeo nazionale per tutto l'anno e inoltre salterà anche la prima partita della stagione futura. Motivo per cui l'assenza, se si dovesse ripetere una situazione simile a quella di quest'anno, potrebbe arrivare ad essere anche di due stagioni. Sicuramente non una grande notizia per il calciatore che nell'ultimo periodo, però, sta vivendo da favola.

Il colpo è in canna — Dall'inizio della stagione, la media di Nehuen Perez è clamorosa. In tutta la sua carriera era riuscito a mettere a segno un solo gol, ma negli ultimi tre incontri ha la media di una rete per match. Sicuramente una situazione quasi surreale per un talento che non fa delle doti offensive uno dei suoi cavalli di battaglia.