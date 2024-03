Udinese / Nehuen Perez espulso, adesso chi lo sostituirà? Ecco i candidati

Nehuen Perez salterà la prossima gara contro il Torino per via dell'espulsione rimediata nel finale di gara. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Nehuen Perez espulso nel clamoroso finale di gara dell'Olimpico ed ora a chi tocca? Thomas Kristensen sarebbe il favorito principale per prendere quel posto, ma ieri nel finale di gara c'è stato il rientro di un componente fondamentale di Jaka Bijol. Da Roma a Roma con la fine di quello che è stato un vero e proprio incubo sia per l'Udinese che per il calciatore.