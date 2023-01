News Udinese / Perez: “Abbiamo guardato tutti la palla, nessuno l’uomo”

La squadra bianconera ha concluso da pochi minuti il suo diciassettesimo incontro di questo campionato contro una società forte e che ottiene la sua ottava vittoria di fila. La partita si è conclusa con una sconfitta nonostante il match molto equilibrato dal primo fino all'ultimo minuto. Alla fine a farla da padrona è stato un errore individuale di Enzo Ebosse sull'inserimento di Federico Chiesa che ha avuto tutta la libertà di servire la palla al centro dell'area e marchiare il risultato finale con la rete del brasiliano Danilo . Al termine del match ha parlato uno dei difensori che meglio ha interpretato questo incontro, andiamo a vedere cosa ha detto il bianconero e in che modo hanno commentato questa sconfitta che fa male per come è arrivata. Il giocatore che ha detto la sua è l'argentino Nehuen Perez.

Nehuen Perez , dopo il ko contro la Juventus, ha spiegato ai microfoni di Udinese TV: "A bbiamo fatto una grande partita , una giocata però ha cambiato tutto. Peccato. Sappiamo quanta qualità ha la Juve. Per questo non dovevamo mollare mai: queste cose fanno la differenza. Il loro gol? abbiamo guardato tutti la palla, nessuno l'uomo".

Le parole di Perez

Il difensore della Seleccìon ha poi proseguito, spiegando il da farsi in vista della sfida delicata contro il Bologna: "Paredes è stato bravo a fingere di passare e dare invece la palla a Chiesa. Adesso dobbiamo analizzare la gara, capire e prepararci per il Bologna. Non possiamo essere contenti, visto il risultato, ma sappiamo che questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così per migliorare". Non si conclude qua il post partita del match tra l'Udinese e la squadra che gioca all'Allianz Stadium. Ecco tutti i voti che sono stati assegnati e le pagelle di questo incontro <<<