News Udinese – Nehuen Perez afferma: “Ecco il mio obiettivo…”

Il giocatore bianconero ha detto la sua al giornale spagnolo As. Andiamo a vedere le sue parole. Ecco le parti salienti dell'intervista

Arrivato in punta di piedi, con il tempo si sta prendendo sempre più spazio. Stiamo parlando del difensore bianconero Nehuen Perez . Il giocatore sta facendo del suo meglio ed infatti sembra essersi guadagnato, a tutti gli effetti, un posto da titolare. Ieri ha detto la sua ad uno dei giornali spagnoli più importanti di tutti: AS. Ecco la sua intervista.

"Ci mancano i risultati, in realtà ci sono parecchie situazioni in cui si merita di più e la squadra potrebbe portare a casa più punti. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile". Ecco invece il suo pensiero sul futuro in nazionale: "Nell'Argentina posso arrivare, ma so che per raggiungerlo mi serve grande continuità di rendimento".