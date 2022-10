Notizie Udinese | Perez: “Ho percepito l’affetto della gente bianconera”

“Fin dal mio arrivo a Udine mi sono trovato bene, a mio agio . Il club e la città mi hanno accolto molto bene. La società non mi ha fatto mancare nulla. Qui a Udine sto bene e sono molto contento. Nel tempo libero mi piace stare disteso sul divano. A parte gli scherzi, mi piace stare con la famiglia. Guardo molto calcio quindi non ho molto tempo per fare altro”.

“Si sogna sempre di giocare il Mondiale . Per noi argentini, la Nazionale è la cosa più importante. Non c’è nulla di più importante. Giocare un Mondiale con la Nazionale è il sogno di qualsiasi calciatore argentino”.

“ Il Tucu è un amico , mi ha accolto subito molto bene. Mi ha aiutato molto. L’anno scorso si era formato un bel gruppo di argentini. Siamo rimasti solo noi due ora. È un grande amico e come ho detto mi ha aiutato molto sin dal mio arrivo a Udine. Nel quotidiano, beviamo assieme il mate, passiamo quasi tutto il giorno insieme. Quello che ci diciamo forse è meglio se lo tengo per me”.

“È stato un momento speciale. Poter segnare il primo gol in casa… c’era anche la mia famiglia in tribuna. È stato molto bello festeggiare con loro e anche aiutare la squadra con un gol importante. Giocavamo contro un avversario difficile ed era importante non perdere in casa”.