News Udinese – Il piano di Cioffi per sconfiggere la capolista

Gabriele Cioffi è subito chiamato ad una sfida proibitiva. Sabato sera, l'Udinese affronterà la capolista. Il tecnico bianconero ha un piano

Ribaltone in casa Udinese . Via Luca Gotti e dentro Gabriele Cioffi. Per ora. La società ha affidato la panchina al tecnico classe '75, in attesa di nominare il nuovo allenatore. Sicuramente, Cioffi siederà sulla panchina bianconera sabato sera e forse anche mercoledì per il match di Coppa Italia. Naturalmente, i pensieri sono tutti sulla sfida contro i rossoneri guidati da mister Pioli. I friulani dovranno disputare la partita perfetta. Il neo mister ha un piano. Ecco quale .

Innanzitutto, ricordiamo che Gabriele Cioffi era il vice di Luca Gotti. Per questo motivo, il gioco e lo stile della squadra saranno molto simili a quelli visti con il tecnico veneto. Speriamo possano cambiare atteggiamento e mentalità. In alcune gare, l'Udinese è scesa in campo in maniera passiva e rinunciataria. Sabato serve un'altra testa. Molto probabilmente, Cioffi opterà per il 4-4-2. In porta, nessun dubbio: c'è Silvestri. Emergenza in difesa con Samir squalificato e Becao non ancora al meglio. Si preparano Perez, De Maio, Nuytinck ed Udogie. A centrocampo torna dal primo minuto Walace. Al suo fianco uno tra Arslan e Makengo, con il primo in vantaggio. Deulofeu e Molina dovrebbero agire come esterni offensivi. Coppia d'attacco formata da Beto e Success. Pussetto e Forestieri pronti ad entrare a gara in corso. Ma non finisce qui.