Notizie Udinese – Il piano per trattenere Zaniolo! Il punto di mercato

L'attaccante dei friulani è richiesto sia dai tifosi stessi che dal mercato esterno: due sono le opzioni per blindare Zaniolo
L'Udinese ha come uno dei suoi principali obiettivi l'acquisto definitivo di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, attualmente in prestito dal Galatasaray, sta contribuendo al buon inizio di stagione della squadra bianconera e sembra aver trovato quella stabilità e serenità che cercava da tanto.

L'ex giocatore di Atalanta e Fiorentina ha ripetutamente affermato di sentirsi molto bene a Udine e le sue prestazioni fino a questo momento lo confermano: ha già realizzato 5 reti in 14 incontri tra Serie A e Coppa Italia.

I friulani hanno la possibilità di acquisire Zaniolo in due modi: pagando al Galatasaray 10 milioni oppure versando 5 milioni aggiungendo però il 50% del ricavato alla futura vendita al club di Istanbul. Attualmente, l'Udinese ha già trasferito alla società turca 2. 5 milioni di euro per il prestito valido fino alla conclusione della stagione 2025/26. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<

