Notizie Udinese – Il piano per trattenere Zaniolo! Il punto di mercato

L'attaccante dei friulani è richiesto sia dai tifosi stessi che dal mercato esterno: due sono le opzioni per blindare Zaniolo

Lorenzo Focolari Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 14:06)

L'Udinese ha come uno dei suoi principali obiettivi l'acquisto definitivo di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, attualmente in prestito dal Galatasaray, sta contribuendo al buon inizio di stagione della squadra bianconera e sembra aver trovato quella stabilità e serenità che cercava da tanto.

L'ex giocatore di Atalanta e Fiorentina ha ripetutamente affermato di sentirsi molto bene a Udine e le sue prestazioni fino a questo momento lo confermano: ha già realizzato 5 reti in 14 incontri tra Serie A e Coppa Italia.

I friulani hanno la possibilità di acquisire Zaniolo in due modi: pagando al Galatasaray 10 milioni oppure versando 5 milioni aggiungendo però il 50% del ricavato alla futura vendita al club di Istanbul. Attualmente, l'Udinese ha già trasferito alla società turca 2. 5 milioni di euro per il prestito valido fino alla conclusione della stagione 2025/26. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<