Pierini: “Udinese? Con il Venezia non sarà un match facile”

Alessandro Pierini, ex calciatore dell'Udinese, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Messaggero Veneto: "Runjaic? Il suo approccio è stato positivo e non è facile per chi arriva dall'estero in Serie A. L'Udinese di oggi è una squadra quadrata che cerca di imporre il gioco con calciatori che si applicano per soddisfare le richieste del loro allenatore. È una soluzione che permette alla squadra di avere più presenza in area di rigore avversaria, e che rende soprattutto se si riescono ad avere i cross dal fondo e non dalla trequarti. L'aspetto importante, a mio avviso, è che col loro modo di giocare Lucca e Davis fanno salire l'Udinese stando anche spalle alla porta, e questo aspetto porta dei vantaggi per l'inserimento dei centrocampisti".