Udinese – Pinzi dice la sua: “Vogliamo centrare la salvezza…”

Giampiero Pinzi ha fatto il punto della situazione durante la classica cena con i Fun Club del Basso Friuli. Non sono mancate delle dichiarazioni importanti sia sul momento che sta vivendo il club italiano sia su questo finale di stagione e sul possibile futuro. Ecco le parole dell'ex centrocampista ed attuale collaboratore dell'Udinese .

"Vogliamo centrare la salvezza. Ieri abbiamo portato a casa un punto che per la classifica vuol dire tanto e per il morale è fondamentale. Siamo fiduciosi, i ragazzi sono grandi lavoratori e ottime persone. I tifosi anche col Napoli ci hanno dimostrato grande affetto per l’ennesima volta. Mi ha sempre fatto piacere partecipare a questi eventi e scambiare quattro chiacchiere, stare tra la gente che ci sostiene. Udine rappresenta il Friuli e i valori che dobbiamo trasmettere questo territorio se li merita. Sono convinto che ce la faremo tutti insieme".