Udinese – Pinzi presenta il nuovo mister: “Vi dico com’è Cannavaro…”

"Sono carico e motivato, vogliamo lasciarci alle spalle un periodo difficile. Ci stiamo provando in tutti i modi ed anche i fans vogliono darci una mano. Sono sempre rimasto in contatto con la proprietà, sono stato qui da calciatore e il passato non si può cancellare. Fabio è una persona perfetta, si parla comunque di un tecnico pronto e preparato, oltre che davvero determinato. Mi trovo molto bene con lui, gli do il mio supporto per capire subito la storia dell’Udinese perché il tempo è poco. Per me è un piacere ridare qualcosa indietro a questa società, che mi ha permesso di diventare ciò che sono".