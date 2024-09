Notizie Udinese – Pinzi sicuro: “Sanchez? Pronto a dare tanto…”

Pinzi continua a lavorare e si prepara ad una nuova sfida all'interno del calcio. Nel frattempo non è mancato il punto sulla sua ex squadra

L'Udinese continua a dire la sua sul campo da gioco e giornata dopo giornata non vede l'ora di continuare a migliorarsi e mettersi in mostra. La squadra bianconera sa che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista. A parlare delle Zebrette ci ha pensato uno che se ne intende (e non poco). Ecco le dichiarazioni di Giampiero Pinzi.

"Bisognerà vedere come il "Nino" rientrerà dall'infortunio. È chiaro che è un giocatore diverso da 10 anni fa, quando prendeva palla e dribblava tutti. Confido possa fare alcune delle giocate che tutti ricordiamo. Non dimenticherò mai il gol che segnò a Cagliari, su mio assist, il primo della storia dalla propria area. Gli scaricai la palla e lui si fece tutto il campo, andando in porta. Comunque per le statistiche è assist. Al di là di questo, Alexis è una gran bella persona e un professionista esemplare. Porterà cose importanti in spogliatoio".