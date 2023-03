Udinese-Milan / Pioli: “Dobbiamo comandare la gara. Ibrahimovic sta bene”

Domani si scende in campo e di conseguenza oggi è la giornata delle conferenze. Le parole dell'allenatore avversario: Stefano Pioli

Stefano Pioli è pronto per il prossimo incontro di campionato e sa benissimo che la sua squadra deve invertire il ruolino di marcia ingranato nelle ultime due uscite con un pareggio e una sconfitta. La partita contro l'Udinese può aiutare a risollevare i lombardi dopo il pareggio amaro di San Siro con la Salernitana. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad analizzare le dichiarazioni del mister che guida i rossoneri. Ecco la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell'incontro con i bianconeri di mister Sottil.

Che partita sarà domani?

"Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, gioca velocemente sugli attaccanti. Servirà grande determinazioni. Ibra sta bene. Quando abbiamo fatto la lista non era in grado di giocare, quindi è tranquillo. Ibra è Ibra, le vuole giocare tutte e aiutare i compagni. Non ha ancora i 90' minuti nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi".

Come sta Leao?

"Leao si sta allenando molto bene, è sereno e determinato nel cercare di migliorare le proprie prestazioni. Sono sicuro che Leao è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, anche perché, pur non segnando, tiene in apprensione le difese avversarie. La squadra sta bene. Io devo mettere in campo sempre la squadra migliore. Domani dobbiamo vincere".

Le parole di Pioli — Sta pensando di tornare al vecchio modulo?

"Non stiamo giocando con un difensore in più. Anche quando giocavamo a quattro, l'esterno destro seguiva il terzino avversario e il nostro terzino destro si accentrava, facendo una difesa a tre. L'importante è continuare a comandare le partite. Torneremo a quattro quando servirà per affrontare certe squadre. L'importante è giocare bene".

Come ha visto la squadra dopo la Salernitana?

"C'era delusione la mattina dopo, ma questo mi piace: io sono contento quando la squadra ha le stesse mie sensazioni. Poi ho visto determinazione e concentrazione per la prossima gara".

