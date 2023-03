Udinese-Milan | Pioli fa la conta in avanti: tocca a Ibra dal 1′ minuto

L'Udinese continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra allenata da Andrea Sottil ha intenzione di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi e per farlo dovrà battere un'altra big. Questo sabato in una Dacia Arena stracolma (ufficiale il sold out) saranno di scena gli attuali Campioni d'Italia che sono pronti a farsi valere sotto tutti i punti di vista. Adesso non possiamo fare altro che seguire la seduta d'allenamento odierna dei calciatori di Pioli e le ultime sulla partita di sabato sera.

Tocca a Ibra

Proprio l'attaccante belga è sembrato lunedì non pronto fisicamente. Con soli due gol segnati fino ad oggi, il centravanti ex Liverpool non è ancora riuscito a incidere nell'ambiente rossonero. Anche Rebic, dopo il rientro dall'ennesimo infortunio, non è sembrato a essere al meglio: il numero 12 non segna dal primo ottobre contro l’Empoli. In extremis, Pioli potrebbe puntare su De Ketelaere, che al Bruges ha giocato spesso falso nueve. Il tecnico rossonero l’ha già provato in quella posizione un paio di volte, ma il belga non ha mai inciso come avrebbe dovuto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di un altro centrocampista. Ecco le parole di Samardzic <<<