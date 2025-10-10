Le prestazioni di Piotrowski all'Udinese sono in fase di crescita. Il polacco sta dando buoni segnali a Runjaic che lo sta schierando sempre di più e l'infortunio di Lovric lo ha reso protagonista. Per rafforzare questo aspetto, anche in nazionale il centrocampista sembra convincere sul campo.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Piotrowski colleziona minuti! I dati con la Polonia
udinese
Notizie Udinese – Piotrowski colleziona minuti! I dati con la Polonia
Il centrocampista polacco gioca in nazionale e questo potrebbe metterlo in risalto nelle prossime scelte future di Runjaic
La Polonia ha avuto successo con un punteggio di 1-0 nell'amichevole contro la Nuova Zelanda. Jakub Piotrowski, in maglia bianconera, è stato scelto per partire titolare nel modulo 3-4-2-1 della sua squadra e ha disputato l'intero incontro.
Questo minutaggio in nazionale può essere utile per mettersi in mostra e Runjaic sa che può contare su di lui. Dall'altra parte però, i troppi impegni rischiano di indebolire lo stesso Piotrowski e ciò potrebbe relegarlo in panchina nelle prossime gare con l'Udinese. Le ultime di mercato: Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA