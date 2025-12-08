Udinese-Genoa | Piotrowski: “Dobbiamo essere più aggressivi…”

Il centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita svolta dalla squadra: le parole

Piotrowski: "Il modo in cui ci siamo approcciati alla partita non è stato ottimale, successivamente abbiamo subito un gol a causa di un nostro errore. Durante l'intervallo abbiamo discusso, siamo rientrati in campo con energia e determinazione a vincere, abbiamo avuto diverse occasioni, segnato e continuato a creare”.

“Dobbiamo essere più aggressivi; se lo fossimo stati in quel contropiede, avremmo potuto ottenere almeno un pareggio. Segnare è sempre gratificante, sarebbe stato ancora meglio farlo per contribuire a una vittoria. Oggi ho realizzato un gol, ho avuto più occasioni, ho toccato più volte il pallone nell'area. Una delle mie migliori qualità è riuscire a trovare spazi in area per segnare o fornire assist, portando così vitalità alla squadra”.

"Anche nelle partite precedenti ci ho provato, ma non sono riuscito a sfruttare le opportunità; oggi avevo la sensazione che sarebbe stato il mio giorno e ho puntato a realizzare questo gol".