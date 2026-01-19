Jakub Piotrowski è uscito dal campo da gioco nel corso dell'ultima sfida di campionato con i neroazzurri di Christian Chivu. Un colpo basso per l'Udinese in quello che è un vero e proprio momento di emergenza tra mediana ed attacco. Il vero dubbio, però, riguarda la possibile entità di questo infortunio.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Piotrowski out: le ultime sul possibile infortunio
udinese
News Udinese – Piotrowski out: le ultime sul possibile infortunio
Jakub Piotrowski sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'infortunio
Secondo il Messaggero Veneto, si potrebbe sospettare uno stop di primissimo livello e probabilmente una squadra che dovrà fare a meno per diverso tempo delle giocate del centrocampista. Il contrasto con Luis Henrique potrebbe portare ad una lesione del legamento crociato anteriore. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo batte Marotta, il punto sul colpo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA