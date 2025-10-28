Oggi inizia il turno infrasettimanale con due partite anticipate e la Gazzetta dello sport offre degli spunti sulle possibili formazioni. Ecco quelle per l’Allianz Stadium di Juventus e Udinese:
News Udinese – Piotrowski e Goglichidze per Runjaic: le probabili
Il tecnico tedesco potrebbe scegliere il centrocampista polacco per dare più fisicità al reparto mentre in difesa spunta Goglichidze
JUVENTUS 3-4-2-1—
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKelly, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Fuscaldo, Rugani, Pedro Felipe, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Miretti, Adzic, Zhegrova, Openda, Vlahovic. Allenatore: Brambilla
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Bertola, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Bayo, Bravo, Buksa. Allenatore: Runjaic
