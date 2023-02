News Udinese / Piove sul bagnato in difesa, a Bergamo senza Ehizibue

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Piove sul bagnato per mister Sottil, altra defezione importante

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'ennesimo pareggio maturato ieri sera ha fatto perdere la pazienza al tecnico Andrea Sottil che in conferenza ha fatto sentire a tutti il rammarico per altri due punti buttati in pochissimo tempo. Sicuramente ci si aspetta di più da una squadra che è sempre stata in grado di fare la differenza e che si sta perdendo in un bicchiere d'acqua a partire da questo 2023. Ora bisogna voltare pagina e pensare al prossimo importante match contro l'Atalanta allenata da Giampiero Gasperini. Sfortunatamente per il tecnico e per i tifosi arriva l'ennesima notizia negativa di questo 2023.

Anche in quel di Bergamo sarà una vera e propria emergenza per la difesa. Non dimentichiamo l'infortunio di Enzo Ebosseche resterò out per il resto della stagione, ma a quest'ultimo si unirà la squalifica di Kingsley Ehizibue. Il laterale nigeriano si è visto recapitare ieri sera l'ennesimo giallo della sua stagione e di conseguenza scatta in maniera obbligatoria il primo match out di questa annata. Adesso toccherà al tecnico trovare una possibile soluzione anche in quel ruolo, ma non dimentichiamo che un'alternativa molto probabilmente c'è ed è anche stata testata nei primi incontri di questa annata.

Ritorno al passato — Per la fascia destra si candida il capitano Roberto Pereyra che ieri è tornato al gol dopo un periodo difficile per via di un problema muscolare. Il calciatore argentino, ora, è pronto per un nuovo posto da titolare sulla fascia anche se bisogna prima annotare le sue condizioni fisiche. Ieri è uscito dal campo un po' malconcio e non proprio al meglio, chissà se riuscirà a tornare per il match di sabato pomeriggio.