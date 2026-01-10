mondoudinese udinese news udinese Udinese 2-2 Pisa | Kabasele riscatto totale: il top e flop

Terminata qualche istante la sfida tra l’Udinese di osta Runjaić e nero azzurri di Alberto Gilardino.ecco il top ed il flop della sfida.

Il top

il calciatore che più di tutti si merita lo scettro come migliore in campo, dopo una prestazione convincente di una vittoria arrivata con grande compattezza è Christian Kabasele. Il difensore centrale belga si è riscattato totalmente nel corso di questa stagione dopo un’avventura fatta da tanti punti di domanda ed inizia a raccogliere i suoi frutti con continuità. Da notare l’ennesima rete di Keinan Davis.

Il flop

sta ancora faticando a rientrare nel migliore dei modi dopo l’infortunio e soprattutto gioca in una posizione non totalmente sua, stiamo parlando di Nicolò Bertola. Nel complesso, la sua prova è inferiore all’aspettativa e soprattutto contro una neo promossa come il Pisa. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Pisa <<<

