Udinese 2-2 Pisa | Kabasele riscatto totale: il top e flop

il calciatore che più di tutti si merita lo scettro come migliore in campo, dopo una prestazione convincente di una vittoria arrivata con grande compattezza è Christian Kabasele . Il difensore centrale belga si è riscattato totalmente nel corso di questa stagione dopo un’avventura fatta da tanti punti di domanda ed inizia a raccogliere i suoi frutti con continuità. Da notare l’ennesima rete di Keinan Davis.

Il flop

sta ancora faticando a rientrare nel migliore dei modi dopo l’infortunio e soprattutto gioca in una posizione non totalmente sua, stiamo parlando di Nicolò Bertola. Nel complesso, la sua prova è inferiore all’aspettativa e soprattutto contro una neo promossa come il Pisa. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Pisa <<<