Al termine della sfida tra l’Udinese e il Pisa ha fatto il punto della situazione, un componente fondamentale dei bianconeri come Hassane Kamara.
udinese
Udinese 2-2 Pisa | Kamara sconsolato: "Facciamo sempre gli stessi errori"
Parla il bianconero—
”Nonostante l’impegno non riusciamo a dare continuità. Nel coro delle nostre sfide facciamo sempre i soliti errori che non ci permettono di fare il salto di qualità. Bisogna fare uno step, perché se non ci concentriamo in certe situazioni diventa normale prendere sempre gol”.
