Udinese 2-2 Pisa | Kamara sconsolato: “Facciamo sempre gli stessi errori”

Udinese 2-2 Pisa | Kamara sconsolato: “Facciamo sempre gli stessi errori” - immagine 1
Al termine della sfida tra l’Udinese e il Pisa ha fatto il punto della situazione, un componente fondamentale dei bianconeri come Hassane Kamara.

”Nonostante l’impegno non riusciamo a dare continuità. Nel coro delle nostre sfide facciamo sempre i soliti errori che non ci permettono di fare il salto di qualità. Bisogna fare uno step, perché se non ci concentriamo in certe situazioni diventa normale prendere sempre gol”.

Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match di campionato. Ecco tutto i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di gioco. Le pagelle di Udinese-Pisa <<<

