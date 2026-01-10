Udinese-Pisa | Karlstrom: “Serve una grande partita”

La sfida tra Pisa ed Udinese è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni di Jesper Karlstrom nel prepartita

I bianconeri di mister Kosta Runjaic sono pronti per scendere sul campo da gioco. Match ostico contro una squadra decisamente interessante come il Pisa di Alberto Gilardino. Passiamo alle dichiarazioni di Jesper Karlstrom . Perno del centrocampo dei bianconeri che vanno a caccia dei tre punti.

”Oggi per battere questo Pisa servirà una grande partita. L’obiettivo è quello di far capire che abbiamo fatto tesoro dei nostri errori. Ci sentiamo decisamente molto bene dopo la vittoria contro il Torino”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Pozzo ha scelto una nuova freccia? Colpo da tre milioni <<<