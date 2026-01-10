Udinese-Pisa | Le formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Gilardino

La sfida tra l'Udinese e il Pisa è alle porte. Match decisamente importante per tutte e due le squadre, nonostante le diverse motivazioni e i diversi obiettivi. Una partita che potrebbe dire molto sul futuro della squadra e soprattutto sul raggiungimento del decimo posto. Non perdiamo altro tempo ed ecco le scelte fatte da Kosta Runjaic ed Alberto Gilardino.
Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino
