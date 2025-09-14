Pisa-Udinese | Le parole di Kristensen: “Vincere? Ci ha dato fiducia”

”La partita di San Siro ci ha sicuramente dato fiducia. Sappiamo di avere una buona squadra, ma adesso abbiamo più fiducia per il resto della stagione. È presto per dire se saremo un'outsider del campionato, vedremo. I nuovi acquisti sono forti, ci possono dare tanto”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su due possibili cessioni a sorpresa. L’Udinese cambia faccia <<<