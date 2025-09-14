L’Udinese ed il Pavia sono pronte per fare la differenza e scendere in campo per la terza sfida di questo campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le dichiarazioni del difensore centrale Thomas Kristensen.
mondoudinese udinese news udinese Pisa-Udinese | Le parole di Kristensen: “Vincere? Ci ha dato fiducia”
udinese
Pisa-Udinese | Le parole di Kristensen: “Vincere? Ci ha dato fiducia”
La sfida tra l’Udinese ed il Pisa è alle porte. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le dichiarazioni di Kristensen nel prepartita
”La partita di San Siro ci ha sicuramente dato fiducia. Sappiamo di avere una buona squadra, ma adesso abbiamo più fiducia per il resto della stagione. È presto per dire se saremo un'outsider del campionato, vedremo. I nuovi acquisti sono forti, ci possono dare tanto”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su due possibili cessioni a sorpresa. L’Udinese cambia faccia <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA