Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic al termine del pareggio di campionato con il Pisa di Alberto Gilardino.
udinese
Udinese 2-2 Pisa | Parla Runjaic: “Sempre gli stessi errori difensivi…”
Manca continuità?—
”Nel nostro campionato non esistono partite semplici, inoltre dovete pensare che il Pisa ha degli ottimi numeri dal punto di vista degli expected goals. Poi c’è anche da dire che sbagliano troppo dal punto di vista difensivo, visto che anche oggi i due gol sono arrivati su nostri errori difensivi. Non c’è una formula magica per migliorare, ma logicamente non possiamo continuare così. Devo anche dire che se avessimo fatto la rete del 3-2 saremmo stati tutti contenti e l’occasione l’abbiamo avuta”.
Il punto post Torino—
”la sfida di Torino sicuramente complicato il recupero di alcuni dei nostri ragazzi infatti oggi non è riuscito ad essere sul campo il danese Kristensen. Allo stesso tempo, Zaniolo ha sofferto dei problemi al ginocchio comunque, noi lavoriamo sempre al massimo”.
Restando sul match. Ecco tutti i voti assegnati, le pagelle di Udinese-Pisa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA