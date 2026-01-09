La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino è alle porte. Domani si scenderà in campo con i bianconeri che devono trovare punti importanti tra le mura amiche per confermare un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Dall'altra parte i neroazzurri toscani che hanno bisogno di punti per scalare la classifica e cercare di raggiungere la salvezza. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con la probabile formazione scelta dal tecnico ex Genoa.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Il Pisa è alle porte: ecco l’undici scelto da Gilardino
udinese
News Udinese – Il Pisa è alle porte: ecco l’undici scelto da Gilardino
Il Pisa si avvicina a grandi passi verso il match di campionato con i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Ecco l'undici scelto da Gilardino
Pisa (3-5-2): Adrian Semper; Francesco Coppola, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli; Idrissa Touré, Gabrele Piccinini, Michael Aebischer, Marius Marin, Samuele Angori; Mbala Nzola, Matteo Tramoni. All. Alberto Gilardino
Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle ultime notizie di mercato dell'Udinese. Cinque squadre di Premier su Solet: ecco il borsino favoriti <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA