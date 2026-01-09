News Udinese – Il Pisa è alle porte: ecco l’undici scelto da Gilardino

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino è alle porte. Domani si scenderà in campo con i bianconeri che devono trovare punti importanti tra le mura amiche per confermare un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Dall'altra parte i neroazzurri toscani che hanno bisogno di punti per scalare la classifica e cercare di raggiungere la salvezza. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con la probabile formazione scelta dal tecnico ex Genoa.