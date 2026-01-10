mondoudinese udinese news udinese Udinese 2-2 Pisa | Rigore giusto per i bianconeri? La moviola

Udinese 2-2 Pisa | Rigore giusto per i bianconeri? La moviola

Udinese 2-2 Pisa | Rigore giusto per i bianconeri? La moviola - immagine 1
La moviola della sfida tra i bianconeri del Friuli Venezia Giulia e in nero azzurri della Toscana. Tutti gli episodi salienti
Lorenzo Focolari Redattore 

Sfida importantissima per l’Udinese contro i nero azzurri toscani del Pisa. Partita decisamente fondamentale per capire qual è la realtà dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamoci la moviola, minuto per minuto, con tutti gli episodi, dubbi della partita.

Primo tempo

13’ - vantaggio per i pisani targato Tramoni, Nulla da segnalare su questa rete.

19’ - Pareggio di Kabasele, tutto regolare, secondo il direttore di gara

40’ - Fischiato, calcio di rigore in favore dei bianconeri, decisione corretta tramite ausilio VAR. Tiro dagli 11 m poi trasformato da Keinan Davis.

