Fabio Pisacane sa che sta per arrivare una sfida complicata nel corso del prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte ci sarà l'Udinese di mister Kosta Runjaic che ha grande voglia di continuare a sorprendere e conquistare i cinquanta punti oltre che una posizione nella parte sinistra della classifica. Una sfida vera, in cui alla Unipol Domus ci saranno i bianconeri che dovranno essere perfetti per arrivare ai tre punti finali. Proprio in questi istanti, però, può sorridere il tecnico del team isolano. Un titolarissimo ha recuperato e ci sarà nel corso della prossima complessa sfida di campionato. Ecco tutti i dettagli.

Il recupero importante del Cagliari

Jakub Piotrowski

Il calciatore che ci sarà nel corso della prossima sfida di campionato è Juan Rodriguez. Il difensore centrale ha grande voglia di tornare protagonista e proprio per questo motivo è tornato in gruppo e di conseguenza sarà già a disposizione nel corso della prossima sfida contro l'Udinese. Resta solo da capire se ci sarà dall'inizio o a gara in corso. Continuano ad alzare bandiera bianca sia Luca Mazzitelli che Alessandro Deiola, due centrocampisti esperti che hanno dato una grande mano nel corso di questa stagione. Per l'Udinese, invece, non dovrebbero esserci delle defezioni degne di nota.