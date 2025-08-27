L’Udinese ha annunciato di aver ceduto in prestito, per la prossima stagione, l’attaccante Damian Pizarro al club di Ligue 1 del Le Havre.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Pizarro inizia la sua nuova avventura! I dettagli
udinese
Udinese – Pizarro inizia la sua nuova avventura! I dettagli
Il giocatore classe 2005 è pronto per una nuova avventura lontano da Udine in modo temporaneo: ecco il punto
“Udinese Calcio comunica di aver ceduto Damian Pizarro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 all’Havre AC. A Damian un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.
Termina così per il momento l’avventura di Pizarro in nella speranza che possa giocare di più altrove. In particolare i Pozzo sperano di poter contare in futuro su un Pizarro più completo è pronto per la prima squadra. Le ultime di mercato: Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA