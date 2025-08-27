mondoudinese udinese news udinese Udinese – Pizarro inizia la sua nuova avventura! I dettagli

Udinese – Pizarro inizia la sua nuova avventura! I dettagli

Pizarro e Palacios
Il giocatore classe 2005 è pronto per una nuova avventura lontano da Udine in modo temporaneo: ecco il punto
L’Udinese ha annunciato di aver ceduto in prestito, per la prossima stagione, l’attaccante Damian Pizarro al club di Ligue 1 del Le Havre.

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto Damian Pizarro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 all’Havre AC. A Damian un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.

Termina così per il momento l’avventura di Pizarro in  nella speranza che possa giocare di più altrove. In particolare i Pozzo sperano di poter contare in futuro su un Pizarro più completo è pronto per la prima squadra. Le ultime di mercato: Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa<<<

