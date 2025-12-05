Udinese – Pochi affidabili: i nomi in rilievo del match

Manca poco all'inizio della quattordicesima giornata di Serie A In questo turno si svolgerà anche la partita tra Udinese e Genoa, fissata per lunedì 8 dicembre alle 18. 00: ecco alcuni dei nomi che potrebbero incidere sul match.
Sarà un match avvincente quello tra Udinese e Genoa: ecco alcuni nomi che potrebbero mettersi in risalto durante la partita
Zaniolo sta attraversando un ottimo momento di forma, è difficile escluderlo dal tandem di attacco. Atta è sempre affidabile e minaccioso, fate attenzione ai suoi tiri da lontano. Runjaic lo sta ancora valutando a causa di un possibile fastidio al polpaccio.
Tra le fila dei grifoni sicuramente Vitinha è uno tra i più energici e attivi e spesso pericoloso nei duelli uno contro uno.
Malinovskyi potrebbe creare molto per via delle sue qualità sui calci piazzati e ai suoi passaggi decisivi. Le ultime di mercato: Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…”<<<
