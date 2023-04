News Udinese – Pochi minuti e ancora tanti dubbi / Thauvin non funziona

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo diamo un occhio alla prestazione di Florian Thauvin

Il calciatore francese Florian Thauvin continua ad essere uno dei punti di domanda più grossi di questa stagione a tinte bianconere. Il calciatore è arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato e si pensava potesse spaccare il mondo. Si parla pur sempre di un ragazzo che soli quattro anni fa alzava al cielo la Coppa del Mondo con la sua Francia. Dopo l'esperienza con il Tigres in Messico, però, sembra essere cambiato tutto. Le sue giocate non sono più proficue come quelle di una volta e ad oggi serve una vera e propria scossa per poter fare la differenza sia dentro che fuori dal campo da gioco.

Ieri contro il Monza, nel finale di gara, è stato inserito per cercare di dare una scossa ad una squadra che non riusciva a rendere come sperato e voluto. In pochi minuti, però, sono sicuramente molti di più i palloni persi di quelli riusciti a giocare. Ad oggi resta una situazione davvero incredibile quella che coinvolge il calciatore francese, visto che è impossibile possa aver perso tutte le sue qualità. L'Udinese, però, inizia a farsi due domande e cercherà in tutti i modi di prendere la decisione migliore in vista della prossima stagione. Sono diversi gli aspetti che potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.

Tornano i titolari — Fino a prova contraria nel corso dei prossimi mesi arriveranno ben due seconde punte in quel di Udine. La prima è il brasiliano Matheus Martins che non si sta trovando con il Watford e di conseguenza arriverà in Friuli con la fame e la voglia di imporsi. Il secondo, invece, è Gerard Deulofeu che se dovesse rimanere in bianconero è difficile da mettere fuori dagli undici titolari. Il matrimonio tra il francese e i bianconeri sembra essere già alla fine, nonostante sia iniziato qualche mese fa.