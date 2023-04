News Udinese – Thauvin è un flop / Storia di un amore mai sbocciato

Il club bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ad oggi bisogna risolvere la situazione Florian Thauvin

Redazione

Il centrocampista o seconda punta francese Florian Thauvin è arrivato in quel di Udine qualche mese fa, più precisamente nel corso degli ultimi giorni di mercato invernale. Un acquisto che sin da subito ha fatto esultare i tifosi bianconeri, visto che si parla di un calciatore che ha spesso dimostrato le sue qualità sia in campo nazionale che internazionale con la maglia della sua nazionale e con quella del Marsiglia. L'approdo in Italia serviva anche per rilanciare la sua carriera che ha sicuramente ricevuto un brusco stop dopo la decisione di andare a giocare in Messico per il Tigres, ma le ultime prestazioni stanno parlando chiaramente.

Ad oggi il matrimonio tra l'Udinese e il calciatore campione del Mondo nel 2018 non è quello che tutti si aspettavano. Parliamo di un talento che ci si aspettava potesse essere fondamentale sin da subito e ad oggi non è ancora riuscito a fare la differenza in nessun punto del campo. Le sue prestazioni dal primo minuto sono state a dir poco opache sia contro i neroazzurri di Simone Inzaghi che l'altro ieri contro il Bologna. In questo modo non si può andare avanti e non è da escludere un possibile addio già nel corso di questa sessione di mercato estiva.

L'ultima parte di stagione — Ci sono ancora dieci partite per poter trovare un guizzo o comunque qualche buona prestazione per far ricredere tutti. L'esperienza di Thauvin si può definire solo in un modo: fallimentare. Bisogna sperare che nel corso dei prossimi mesi la società sia in grado di trovare una soluzione che riesca a mettere tutti d'accordo in primis la seconda punta che ha ancora voglia di rilanciarsi. Non vanno comunque dimenticato le parole del direttore Marino che qualifica il francese come un possibile fenomeno.