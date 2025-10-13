Udinese – Poco spazio per Sava e Piotrowski! I minutaggi

Continuano i cammini con le rispettive nazionali in questa sosta. L’Udinese ha ancora una buona parte dei convocati all’estero e Runjaic osserva i vari minutaggi. Nella giornata di ieri due tesserati friulani erano in campo.

Non sono stati utilizzati dalla Polonia e dalla Romania i giocatori bianconeri Jakub Piotrowski e Razvan Sava nelle partite di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania e l'Austria. La Romania ha trionfato 1-0 contro l'Austria, mentre la Polonia ha perso 0-2 in trasferta contro la Lituania.