Udinese News – Poco spazio per i polacchi bianconeri! I dati

Buksa e Piotrowski non trovano spazio nella nazionale polacca: adesso Runjaic li attende di rientro per il campionato

La nazionale di Polonia , con Piotrowski e Buksa , ha superato la Finlandia con un chiaro 3-1 nella partita di qualificazione ai Mondiali .

L'attaccante è stato fatto entrare in campo all'80° minuto quando il punteggio era di 3-0. Il centrocampista, d'altro canto, ha trascorso il match in panchina.