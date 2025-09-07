La nazionale di Polonia, con Piotrowski e Buksa, ha superato la Finlandia con un chiaro 3-1 nella partita di qualificazione ai Mondiali.
Udinese News – Poco spazio per i polacchi bianconeri! I dati
Buksa e Piotrowski non trovano spazio nella nazionale polacca: adesso Runjaic li attende di rientro per il campionato
L'attaccante è stato fatto entrare in campo all'80° minuto quando il punteggio era di 3-0. Il centrocampista, d'altro canto, ha trascorso il match in panchina.
I due nuovi arrivati in casa bianconera possono ora ritornare in Friuli. Li attenderà il Pisa: una partita in cui Runjaic potrebbe decidere anche di schierare entrambi i polacchi dal primo minuto. Le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità<<<
