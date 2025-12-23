News Udinese – Una porta da rifare! Spazio a Nunziante? Le ultime

Okoye out, Sava poco sicuro di sé, Padelli e Nunziante sono due chance da non trascurare in vista della prossima partita

In casa Udinese è giunto il momento di affrontare le conseguenze della pesante e imbarazzante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Questo incontro ha evidenziato ulteriormente un grave problema che i bianconeri stanno affrontando e di cui si parla poco, cioè la questione legata al portiere.

Il lancio avventato di Maduka Okoye che lo ha portato all'espulsione dopo soli 8 minuti di gioco al "Franchi" è soltanto l'ultima di una serie di circostanze negative nella sua esperienza con i bianconeri, caratterizzata da più ombre che luci. Se si ripercorre qualche partita indietro, si può notare un altro errore del portiere nigeriano che ha causato un rigore su Colombo nella gara poi persa contro il Genoa. Troppi sbagli (inclusi i gol subiti su calci di punizione) per un portiere sul quale la società ha riposto molte aspettative, senza mai ricevere le giuste risposte.

Le prestazioni del portiere sono aggravate anche da vari episodi extra campo (come la questione delle scommesse) che sono stati mal visti sia dalla dirigenza che dai tifosi. Non è sufficiente avere doti fisiche da top per diventare un portiere di Serie A; sono necessarie anche altre qualità che Okoye non ha dimostrato di possedere appieno.

Tuttavia, il problema non riguarda solo il nigeriano. Alle sue spalle c'è Razvan Sava, che non da affatto una buona impressione: trasmette una sensazione di totale insicurezza e scarsa reattività fra i pali. Ieri ha subito cinque gol da cinque tiri e non ha effettuato nemmeno una parata. Questo è un campanello d'allarme molto preoccupante.

In tutto questo, non possiamo dimenticare Padelli, mentre in panchina c'è un giovane portiere come Alessandro Nunziante. A soli 17 anni, era titolare in Serie C con il Benevento nella scorsa stagione e attualmente è un elemento fisso nelle nazionali giovanili italiane. È forse giunto il momento di dargli una chance?

La prossima partita contro la Lazio, viste la squalifica imminente di Okoye e le performance poco rassicuranti di Sava, potrebbe essere l'occasione giusta. Serve solo un po' di audacia.