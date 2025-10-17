L'Udinese perde un pezzo della sua scacchiera. Runjaic era quasi riuscito ad evitare gli infortuni in nazionale ma proprio nelle ultime ore la società bianconera ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni di un giocatore.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – La porta rimane “corta”! L’infortunio in nazionale
udinese
Udinese News – La porta rimane “corta”! L’infortunio in nazionale
A pochissimi giorni dalla gara contro la Cremonese, Runjaic perde una pedina nel reparto difensivo: gli aggiornamenti del club
L'Udinese comunica che "Alessandro Nunziante ha subito un infortunio contusivo al fianco sinistro durante la convocazione in Nazionale.
Il giocatore sarà monitorato quotidianamente e ha già avviato il processo di recupero".
Il portiere, quindi, non potrà partecipare alla partita in trasferta a Cremona. L'infortunio è serenamente coperto dalla presenza di Sava e dal ritorno di Okoye che ha scontato a dovere la squalifica legata al calcio scommesse. Le ultime notizie di mercato:Runjaic ha il “nuovo” centravanti? Firma unica <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA