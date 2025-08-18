Udinese – Carrarese alle porte! Karlstrom già con la fascia al braccio?

Runjaic e la società hanno designato ieri il capitano e il suo vice a partire dalla gara di stasera in Coppa Italia

Lorenzo Focolari Redattore 18 agosto - 11:03

Runjaic ha preannunciato ieri che la società ha reso ufficiale una decisione tramite questo comunicato: “Sono stati designati ufficialmente i nuovi leader dello spogliatoio della squadra bianconera: Jesper Karlström sarà il capitano, mentre Sandi Lovric agirà come vicecapitano. Entrambi sono modelli di professionalità e costituiscono punti di riferimento sia dentro che fuori dal campo”.

Karlström sta vivendo la sua seconda stagione con la maglia bianconera, mentre per Lovric questo campionato 2025/26 rappresenta la quarta stagione in serie A. Entrambi rappresentano per Runjaic due punti fermi della squadra e del centrocampo e per questo sono i profili adatto a ricoprire tale carica.

Stasera contro la Carrarese potremmo già vedere la fascia da capitano sfoggiare sul braccio destro di Karlstrom.