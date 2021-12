News Udinese – Tre punti che porterebbero in alto / Serve la vittoria

La squadra bianconera vuole vincere e domani c'è l'occasione perfetta. Dove volerebbe la squadra friulana con un risultato positivo

Il team bianconero ha iniziato questa nuova avventura. Settimana scorsa è stato esonerato il tecnico Luca Gotti ed al suo posto è subentrato il suo secondo, stiamo parlando di Gabriele Cioffi. Il tecnico ha portato sin da subito nuova verve ed anche i risultati lo testimoniano. Una vittoria contro il Crotone per 4-0 e il pareggio contro i rossoneri di Stefano Pioli per 1-1. Il secondo risultato sta anche molto stretto agli uomini del mister toscano. Ora la squadra vuole inanellare più risultati positivi possibili. Non sarà semplice, ma sicuramente la squadra ha le idee molto chiare. Ecco dove porterebbero i tre punti.

La vittoria

Con un successo, la squadra volerebbe a venti punti e allontanerebbe in maniera quasi decisiva la zona retrocessione, dato che fermerebbe una diretta concorrente. Da quel momento in poi, con la testa libera, si può pensare incontro dopo incontro e togliersi più soddisfazioni possibili. Oltre che portare la squadra in una situazione di classifica tranquilla, il successo aiuterebbe il team anche mentalmente, in maniera da sbloccarsi definitivamente e poter trovare un'unità e una compattezza che possa durare nel tempo. Vediamo anche lo scenario in caso di sconfitta o di pareggio. Due soluzioni che vorremmo accantonare volentieri.

Pareggio o sconfitta

Sia con il pareggio che soprattutto con la sconfitta non si riuscirebbe ad uscire dalla crisi di risultati. La vittoria manca da tanto, troppo tempo, soprattutto in trasferta. Il successo lontano dalle mura amiche manca dal lontano Settembre, quando grazie al gol di Samardzic si riuscirono a strappare tre punti sul campo dello Spezia. La squadra sembra avere solo un'idea e un possibile scenario: la vittoria.