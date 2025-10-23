La gara contro il Lecce non deve spaventare l'Udinese che deve ritrovare i tre punti in casa propria. A fronte però di un attacco sterile e in difficoltà, la difesa salentina ha un dato che potrebbe presentare una difficoltà ulteriore: Wladimiro Falcone ha raggiunto la 25esima clean sheet in campionato.
Udinese – Un attacco in difficoltà contro un portiere da record! Il punto
Nel 2022, il Lecce gli ha dato la possibilità di essere il portiere titolare e lui ha risposto con prestazioni eccezionali. Falcone ha superato i vari Terraneo, Sicignano, Lorieri e Chimenti. Ha dichiarato: “Questo traguardo ha un grande valore per me: quando sono arrivato in Salento non avrei mai pensato di ottenere risultati così significativi. Sono felice. Ogni settimana noto che qualcuno sui social mostra i miei record raggiunti e li guardo con piacere. Qual è l’obiettivo di questa stagione? Spero di conquistare la quarta salvezza di fila. I successi personali diventano secondari”. Falcone racconta che, dopo un avvio difficile, prima del match contro il Bologna, i giocatori esperti hanno avuto una conversazione e qualcosa è cambiato.
È contento del gruppo e guarda con fiducia alla partita contro l'Udinese: "I nostri avversari cercheranno di iniziare con energia. Certamente saremo pronti e tenteremo di metterli in difficoltà. Mi aspetto di disputare una grande gara per proseguire la nostra striscia positiva, auspicando di non subire reti e magari vincere".
