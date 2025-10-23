Udinese – Un attacco in difficoltà contro un portiere da record! Il punto

Nel 2022, il Lecce gli ha dato la possibilità di essere il portiere titolare e lui ha risposto con prestazioni eccezionali. Falcone ha superato i vari Terraneo, Sicignano, Lorieri e Chimenti. Ha dichiarato: “Questo traguardo ha un grande valore per me: quando sono arrivato in Salento non avrei mai pensato di ottenere risultati così significativi. Sono felice. Ogni settimana noto che qualcuno sui social mostra i miei record raggiunti e li guardo con piacere. Qual è l’obiettivo di questa stagione? Spero di conquistare la quarta salvezza di fila. I successi personali diventano secondari”. Falcone racconta che, dopo un avvio difficile, prima del match contro il Bologna, i giocatori esperti hanno avuto una conversazione e qualcosa è cambiato.