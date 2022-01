News Udinese – Il portiere si ferma / L’infortunio potrebbe essere grave

L'estremo difensore bianconero potrebbe aver subito un grave infortunio. La società non ha fatto trapelare nulla, ma il post è eloquente

Redazione

L'anno solare bianconero non è iniziato nel migliore dei modi. Tra virus, cessioni ed infortuni; la società è riuscita a portare solo un punto nei primi quattro match del 2022. Bisogna cambiare qualcosa, anche se soprattutto nei primi due incontri le colpe dell'Udinese sono ridotte al lumicino, dato che la maggior parte della squadra era assente. Il team bianconero adesso è alla ricerca di una soluzione e un modo per poter iniziare a raccogliere più punti possibili. Nelle ultime ore, però, è arrivata l'ennesima brutta notizia di questo inizio di stagione. Un giocatore sembra aver subito un infortunio molto grave, andiamo a vedere di chi si sta parlando. Si prospetta un lungo stop per il protagonista.

La foto

Il post è abbastanza eloquente, il giocatore ad aver subito l'infortunio è il terzo portiere Antonio Santurro. Il giocatore non aveva ancora esordito, ma sicuramente nello spogliatoio sarà una mancanza difficile da colmare. L'estremo difensore si trova a Roma, più precisamente a Villa Stuart e con quel tutore non promette nulla di buono. La società non ha ancora comunicato nulla, ma a momenti potrebbero arrivare delle informazioni più dettagliate per quello che sembra un brutto colpo da digerire. Intanto vediamo quale soluzione potrebbe attuare l'Udinese.

Il sostituto

Sicuramente non è un infortunio che obbliga la società a scendere sul mercato per poter trovare una riserva. Bisogna, però, trovare comunque una soluzione il prima possibile. Per il momento il ruolo da terzo portiere potrebbe essere assunto dal primavera Matteo Carnelos. Il classe 2003 è stato già più volte convocato con i grandi e chissà se potrà avere la sua prima grande chance tra i pali. Intanto non perderti le ultime sul mercato delle zebrette. La chiusura si avvicina e sono diverse le piste che si stanno infiammando. Andiamo ad analizzare tutte le ultime. I dettagli della trattativa <<<