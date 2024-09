Notizie Udinese – Il portoghese Esteves viene operato: tutti i dettagli

Goncalo Esteves è stato uno dei tanti nuovi acquisti dell'estate bianconera. Il calciatore portoghese (fratello del centrocampista che milita nel Pisa) era stato ceduto in prestito al Yverdon Sport . Con il club svizzero avrebbe dovuto trovare un minutaggio più ampio e soprattutto la possibilità di tornare in Italia con la consapevolezza di poter essere protagonista.

Nelle ultime ore, però, la notizia che non ci voleva. Il ragazzo infatti si deve fermare ed è stato operato in queste ore a seguito di un infortunio. Nelle prossime settimane si saprà il programma di rientro. Non dimentichiamo che da quando era arrivato in Svizzera ha messo a referto una presenza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime pre Inter <<<