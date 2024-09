Udinese – Runjaic sul ballottaggio Lucca-Davis: “Il titolare? Vi dico che…”

Kosta Runjaic ha fatto il punto sul possibile ballottaggio tra Lorenzo Lucca e Keinan Davis. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match

Keinan Davis o Lorenzo Lucca dal primo minuto ? Questo è il dilemma per la società bianconera che al momento sta valutando nel migliore dei modi la scelta in attacco. Due calciatori simili, ma allo stesso tempo con caratteristiche diverse. Andiamo a vedere nel dettaglio le parole del tecnico Kosta Runjaic riguardo la possibile scelta.

"Titolare contro l'Inter? Adesso che me lo suggerisci, potrebbe essere". Un tono scherzoso, ma che fa pensare proprio alla partenza del numero nove inglese. Non dimentichiamo che in Coppa ha avuto l'ennesima chance da titolare l'italiano e di conseguenza potrebbe arrivare il primo cambio importante. Restando sulla conferenza del coach, ecco le dichiarazioni integrali di mister Runjaic <<<