Al termine della gara tra Udinese e Genoa , Junior Messias ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita:

“Questa è la nostra squadra, una squadra che dà il massimo fino alla conclusione. Se manteniamo questo modo di giocare, possiamo ottenere risultati positivi contro qualsiasi avversario. Ho cercato di superare il difensore in velocità, e ho costantemente consigliato a Norton-Cuffy di inserirsi in area. Mi trovo a mio agio in questa posizione, visto che l'ho già ricoperta in molte occasioni”.