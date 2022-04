Notizie Udinese – Possibile il recupero last minute / Tutto ancora in bilico

Il giocatore bianconero potrebbe tornare giusto in tempo per questa partita. Una situazione non semplice: ecco tutto quello che sappiamo

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida tutt'altro che semplice e da sottovalutare, la squadra che arriverà alla Dacia Arena ha un bisogno impellente di punti e di conseguenza dovrà fare il possibile per poter portare in Sardegna qualche risultato degno di nota. La situazione resta delle più difficili per il team di Walter Mazzarri nonostante gli infortuni, però, la squadra cagliaritana è pronta per dare tutto e mettere in difficoltà l'Udinese che parte sicuramente favorito. La squadra allenata da Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di Gerard Deulofeu e Pablo Marì, ma notizia dell'ultimo minuto è quella che riguarda un possibile ritorno. Il toscano spera nel recupero.

Il profil0

Il giocatore al centro dell'articolo ha saltato la pausa nazionali proprio per recuperare al meglio da questo fastidio che lo sta tenendo fuori dal campo da oramai tre settimane. Bisogna fare il possibile e cercare in tutti i modi di recuperarlo, ma prestando attenzione perché un nuovo infortunio sarebbe gravissimo proprio per tutto il finale di stagione. Stiamo parlando di un difensore centrale che ha sempre fatto la differenza da quando è stato schierato titolare: Nehuen Perez. Con lui in campo ci sarebbe un cambio decisivo nello scacchiere tattico. Ecco di cosa si parla.

Il sostituto

Se dovesse riuscire a recuperare al meglio e di conseguenza poter partire titolare, Nehuen Perez prenderebbe il posto di Marvin Zeegelaar e la difesa guadagnerebbe solidità, che in un match ad alta intensità come quello che si prospetta potrebbe essere molto importante. Al momento, però, non si hanno certezze sul suo rientro e di conseguenza potrebbe ancora partire titolare il giocatore olandese. Sono ancora diversi i ballottaggi aperti. Ecco le probabili formazioni. Sia Cioffi che Mazzarri devono fare delle scelte obbligate. Tra titolari assenti e infortuni vari: scenderanno loro in campo <<<