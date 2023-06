News Udinese – Le possibili date del ritiro / Ecco tutti i dettagli

L'Udinese e la sua dirigenza inizia a pianificare la prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una società che ha tutto l'interesse nel fare la differenza e soprattutto come quest'anno vorrebbe togliersi diversi sassolini dalla scarpa. Per preparare al meglio la prossima annata bisogna partire dal ritiro. In queste ore il Messaggero Veneto ha annunciato che la squadra potrebbe ritrovarsi al centro sportivo Bruseschi intorno ai primi giorni di Luglio. Più precisamente si parla del 7/8. Dopo una settimana di lavori in terra friulana, dovrebbe arrivare il trasferimento in Austria in quel di Bad Kleinkirchheim. Proprio ieri il direttore Collavino ha fatto visita al centro sportivo scelto più volte dal Palermo nel corso degli ultimi anni. Il raduno in Austria dovrebbe durare un paio di settimane, prima di tornare in Italia e preparare al meglio i primi incontri del prossimo campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Il punto su Simone Pafundi <<<