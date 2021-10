News Udinese – Gotti allarme totale / Ecco le possibili soluzioni

Date le molteplici assenze ecco cosa sta pensando il tecnico italiano Luca Gotti per arginare il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Redazione

La squadra continua ad allenarsi con un solo obiettivo: il match contro il Bologna. Ci troviamo già a soli sette giorni dal ritorno sul campo della società bianconera. Ci si sta preparando nella maniera più intensa possibile, anche l'amichevole di ieri l'ha dimostrato. Dato che abbiamo visto una società in grado di non mollare mai e che fino alla fine cerca sempre la maniera per potersi portare a casa la partita. Il 2-1 maturato nei minuti finali lo dimostra. Soltanto che se da una parte troviamo una società disposta a tutto, dall'altra sempre lo stesso team dovrà fare a meno di tutte le pedine più importanti.

Le assenze

La squadra oramai dovrà fare conto su giocatori diversi dal solito. Molti dei titolari in questo primo inizio stagione, non potranno essere schierati domenica prossima. Si parte da Deulofeu, passando per Pussetto. Questi due giocatori sono impegnati con dei guai muscolari che li terranno lontani dal campo ancora per un po'. Inoltre tiene banco anche il caso Molina, che si aggregherà al team solo sabato pomeriggio, dopo quindici giorni di fatiche con la nazionale argentina. Tocca al mister Luca Gotti trovare il team migliore e in grado di poter sovrastare la squadra felsinea.

La probabile

Siccome quasi sicuramente mancheranno i due giocatori che fino ad ora erano dati come sicure ali nel nuovo 4-2-3-1, anche nel prossimo match si rimane al 3-5-2. La difesa, salvo imprevisti, dovrebbe rimanere la stessa dei primi sette match. A centrocampo inizieranno i cambiamenti, perché oltre Walace e Arslan, dovrebbe trovare spazio uno tra Makengo e Samardzic. Sulle fasce potremmo trovare Udogie e Soppy (in grande spolvero durante l'amichevole). Sicuramente verrà alzato Pereyra ed affiancherà il portoghese Beto. Di conseguenza il mister si affida quasi totalmente all'estro del Tucu. Non finisce qua, l'incontro di ieri ha dato tante nuove indicazioni. Ecco come si è comportata la squadra. Non mollano mai <<<