Dopo la grande vittoria ottenuto contra l’Inter, il difensore dell’Udinese, Thomas Kristensen ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi sento davvero a mio agio in questa nuova posizione. Oggi è stata una giornata positiva per l'intera squadra e per me, sono soddisfatto di come abbiamo giocato”.
mondoudinese udinese news udinese Inter-Udinese | Kristensen nel post partita: le parole del difensore
udinese
Inter-Udinese | Kristensen nel post partita: le parole del difensore
Il difensore danese dei bianconeri ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara disputata contro l’Inter di Chivu
”Fino ad ora ho ricoperto il ruolo di braccetto o addirittura di terzino. Ora mi sono subito ambientato come centrale, preferisco quella posizione perchè sono alto e competitivo nei contrasti, tuttavia il ruolo di terzino mi ha insegnato molto riguardo alla velocità”.
Le valutazioni del match: Impresa storica a San Siro: le pagelle<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA