mondoudinese udinese news udinese Inter-Udinese | Kristensen nel post partita: le parole del difensore

udinese

Inter-Udinese | Kristensen nel post partita: le parole del difensore

Inter-Udinese | Kristensen nel post partita: le parole del difensore - immagine 1
Il difensore danese dei bianconeri ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara disputata contro l’Inter di Chivu
Lorenzo Focolari Redattore 

Dopo la grande vittoria ottenuto contra l’Inter, il difensore dell’Udinese, Thomas Kristensen ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi sento davvero a mio agio in questa nuova posizione. Oggi è stata una giornata positiva per l'intera squadra e per me, sono soddisfatto di come abbiamo giocato”.

”Fino ad ora ho ricoperto il ruolo di braccetto o addirittura di terzino. Ora mi sono subito ambientato come centrale, preferisco quella posizione perchè sono alto e competitivo nei contrasti, tuttavia il ruolo di terzino mi ha insegnato molto riguardo alla velocità”.

Le valutazioni del match: Impresa storica a San Siro: le pagelle<<<

Leggi anche
Inter-Udinese | Thuram nel post partita: le parole del giocatore
Inter 1-2 Udinese | Chivu: “Solet e Kristensen hanno fatto un super match”

© RIPRODUZIONE RISERVATA