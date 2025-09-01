Inter-Udinese | Davis ai microfoni nel post partita: le parole

L'Udinese trionfa sull'Inter a San Siro con un punteggio di 1-2 e conquista così i primi tre punti della sua campagna. Keinan Davis si è rivelato fondamentale, convertendo il rigore che ha portato al momentaneo pareggio di 1-1, segnando il suo primo gol della stagione.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Adesso mi sento veramente bene, ho affrontato alcuni problemi fisici nelle scorse stagioni. Sono davvero contento. Obiettivi personali? Questo rimane un segreto. Scherzi a parte, l'importante è esprimere un buon gioco per la squadra. "