Udinese / Un posto per due: sulla trequarti tocca a Thauvin o a Pereyra?

Due giocatori di qualità per portare più imprevedibilità sulla trequarti. Ora tocca a Sottil decidere chi far giocare

L’arrivo di Thauvin dal mercato di gennaio ha portato entusiasmo all’interno del mondo bianconero, per un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche che però deve ritrovare la condizione fisica migliore. Dal momento del suo arrivo a Udine il primo pensiero è stato quello secondo cui il francese avrebbe preso il posto occupato in campo proprio da Deulofeu, ma Sottil nell’ultima gara ha proposto una nuova e interessante soluzione. Contro il Sassuolo infatti ad agire alle spalle della prima punta è stato Pereyra , rientrato dall’infortunio e capace di ricoprire quel ruolo con buoni risultati.

Un posto per due

Al momento, la soluzione Pereyra sembra essere la più affidabile, visto anche il consueto periodo di ambientamento del folletto francese. Il Tucu conosce al meglio le dinamiche di gioco di Sottil e l’intesa con Beto può essere sviluppata ancora di più di quanto fatto finora. L’argentino in questo campionato ha già messo a segno due gol e sei assist e ha già ricoperto varie volte il ruolo di trequartista/seconda punta, anche nelle sue esperienze passate a Udine. Dall’altro lato Thauvin può portare, oltre alla sua qualità, anche maggior imprevedibilità: il campione del mondo del 2018 infatti è un nuovo volto dell’Udinese ma anche del campionato italiano in linea generale, a differenza del Tucu, già ampiamente conosciuto e studiato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Una piccola emergenza è alle porte per la squadra gestita dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Possibile crisi di esterni sulle fasce <<<